Греция бросила вызов НАТО, - Эрдоган обвинил греков в провокационных действиях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО
Об этом сообщает aa.com.tr.
"Мы знаем подлинные намерения тех, кто используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию. Греция не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении", - сказал Реджеп Эрдоган.
По словам Эрдогана, провокационные действия Греции недопустимы:
"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов. Предложив Греции F35, которые нам не дали, США открыли дорогу российским средствам ПВО, они оказались в одной системе с этими самолетами . Но нам безразлично. Мы имеем возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают", - сказал президент Турции.
Свои заявления Реджеп Эрдоган сделал на торжественном концерте, 30 августа, посвященном Дню Победы.
- Запланированные на июнь 2023 года президентские выборы в Турции могут перенести на осень 2022 -го в угоду действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану.
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