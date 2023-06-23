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Грета Тунберг заявила о "систематических репрессиях" против экоактивистов во Франции

23 июня, 2023 пятница
09:32
Мир

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг сообщила о систематических репрессиях против защитников природы во Франции

Об этом информирует Reuters .

Финансовый саммит во Франции включал участие экоактивистки.

"Мы наблюдаем чрезвычайно тревожные события, когда активисты по всему миру подвергаются систематическим репрессиям только за борьбу за наше настоящее и наше будущее. Например, здесь, во Франции, буквально на днях. Они платят цену за защиту жизни и за право на протест", – заявила 20-летняя Тунберг.

По обвинению в подстрекательстве к вооруженным или насильственным акциям правительство Франции в среду распустило экологическую группу Les Soulevements de la Terre, что вызвало негативную реакцию со стороны левых оппозиционных сил и НПО, говорится в материале. Это произошло после столкновений между 5 тыс. демонстрантов и 3 тыс. полицейскими на западном побережье Франции в марте. Тогда двое протестующих оказались в коме, а около 30 полицейских получили ранения.

Министерство внутренних дел Франции не предоставило комментария.

  • Напомним, 8 июня Грета Тунберг приняла участие в диалоге Президента Украины с представителями мирового экологического сообщества, в ходе которого прокомментировала подрыв Каховской ГЭС. Она назвала его экоцидом, который является продолжением неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину. И России должно ответить за свои преступления.
  • 15 июня шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в украинской акции под представительством ООН в Бонне и выразила поддержку украинцам на фоне трагедии с уничтожением россиянами Каховской дамбы.
Новости
Франция
экологическая катастрофа
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