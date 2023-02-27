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Грета Тунберг вместе с протестующими заблокировала министерство энергетики Норвегии

27 февраля, 2023 понедельник
19:02
Мир

Грета Тунберг и активисты 27 февраля заблокировали министерство энергетики Норвегии, протестуя против воздушных турбин, построенных на землях, принадлежащих коренным народам

Об этом сообщает Reuters .

Исторически земли, из-за которых произошел конфликт, принадлежат народу саамских оленеводов. Коренные жители заявили, что вид и звук гигантской ветроэлектростанции пугает их животных и нарушает давние традиции. Сама Тунберг заявила, что права человека должны идти бок о бок с климатической безопасностью, иначе это неправильно.

"Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическими новациями. Это не может происходить за счет некоторых людей. Тогда это не климатическая справедливость", - сказала активистка.

В 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что две ветряные электростанции, построенные в Фосене в центральной Норвегии, нарушают права саамов согласно международным конвенциям. Однако, несмотря на это, турбины до сих пор работают. Министерство энергетики заявило, что окончательная судьба ветровых электростанций является сложной юридической проблемой, и, несмотря на решение Верховного суда, учреждение надеется найти компромисс.

  • Шведская 20-летняя активистка Грета Тунберг была задержана полицией 17 января в ходе экологического протеста в Германии.
Норвегия
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