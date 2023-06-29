Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, являющийся сопредседателем Рабочей группы.

На встрече были, в частности, экс-вице-премьер и бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала, президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон и экоактивистка Грета Тунберг.

Во встрече также приняли участие Генеральный прокурор Андрей Костин, заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма, советница руководителя Офиса президента Дария Заровна.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Международная рабочая группа должна разрабатывать широкий круг вопросов, связанных с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.

"Председатель государства привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонщины. Это российское преступление также нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона", - говорится в сообщении.

Президент также отметил важность инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.

Сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую мировую поддержку основных направлений деятельности Международной рабочей группы. В частности, оценку причиненного Россией ущерба.

Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон отметила большие усилия, прилагаемые Украиной к преодолению экологических проблем во время войны.

Вице-президент Европарламента Гайди Гаутала отметила, что вторжение РФ в Украину продемонстрировало тяжесть преступлений против окружающей среды на протяжении всей войны, а в украинском законодательстве это однозначно экоцид. Вопрос ответственности за эти преступления должен решаться как на национальном, так и международном уровнях.