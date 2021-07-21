Гренландия запретила пользоваться общественным транспортом невакцинированным от COVID-19
Власти Гренландии позволили пользоваться общественным транспортом только притым от коронавируса
Об этом сообщает Local.
За сутки на острове зарегистрировано 29 подтвержденных случаев, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
"Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявлять большую осторожность, так как мы еще не знаем, является ли это "Дельта"-штаммом", - заявил премьер-министр Мути Б.Эгеде.
Пассажиры, которые едут в родные города, будут освобождены от требования.
Правило будет действовать до конца июля.
Невакцинированным людям также запретили посещать кафе, рестораны и спортивные сооружения.
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