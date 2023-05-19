Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"
Деятельность организации Greenpeace сочли нежелательной на территории РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
По версии генеральной прокуратуры России, природоохранная деятельность Greenpeace сопровождается активным продвижением политической позиции и это "нежелательно" на территории РФ.
Россияне считают, что Greenpeace пытается вмешаться во внутренние дела РФ и подорвать экономические основы.
Прокуроры также недовольны тем, что природоохранная организация выступает против войны в Украине и призывает к экономической изоляции России.
- 19 мая немецкий автоконцерн Volkswagen Group завершил продажу своих долей в российской дочерней компании местному инвестору.
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