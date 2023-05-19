Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"

Об этом сообщают российские СМИ.

По версии генеральной прокуратуры России, природоохранная деятельность Greenpeace сопровождается активным продвижением политической позиции и это "нежелательно" на территории РФ.

Россияне считают, что Greenpeace пытается вмешаться во внутренние дела РФ и подорвать экономические основы.

Прокуроры также недовольны тем, что природоохранная организация выступает против войны в Украине и призывает к экономической изоляции России.