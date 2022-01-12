Гречка, сахар, мука и молоко: Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов

Такое решение было принято на заседании правительства.



Так, на период действия карантина сетям и изготовителям запрещается устанавливать торговую надбавку свыше 10% на стоимость: сахара-песка; гречневой крупы; муки; макаронных изделий украинского производства; пастеризованного молока 2,5% жирности (в пленке); масла подсолнечного; куриных яиц категории С1; сливочного масла 72,5% жирности; птицы (тушки куриной).



Во время заседания премьер Денис Шмыгаль сообщил, что за 2021 год в Украине цены на эти продукты выросли на 11-35%.

мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, матон, ржано-пшеничный хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено;

свинина, говядина, птица (тушки куриные);

молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке), масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно, сметанное жирностью до 15 процентов включительно;

яйца куриные категории С1;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель;

этанол, раствор 96 процентов;

жаропонижающие препараты импортные, жаропонижающие препараты отечественные, антибиотики отечественные, антибиотики импортные, медицинская маска одноразовая;

бензин марки А-95, дизельное горючее, газ сжиженный для автомобилей.



Член совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов Член совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов заявил , что украинцев ожидает дальнейшая инфляция на продуктовую группу товаров.

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