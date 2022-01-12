Гречка, сахар, мука и молоко: Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов
Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на некоторые продукты питания, выросшие в цене в 2021 году
Такое решение было принято на заседании правительства.
Так, на период действия карантина сетям и изготовителям запрещается устанавливать торговую надбавку свыше 10% на стоимость: сахара-песка; гречневой крупы; муки; макаронных изделий украинского производства; пастеризованного молока 2,5% жирности (в пленке); масла подсолнечного; куриных яиц категории С1; сливочного масла 72,5% жирности; птицы (тушки куриной).
Во время заседания премьер Денис Шмыгаль сообщил, что за 2021 год в Украине цены на эти продукты выросли на 11-35%.
В постановлении говорится, что фиксация наценки внедряется до конца карантина, вызванного пандемией COVID-19. В принятом документе говорится, что цены на эти продукты поднялись на 12-23% и такими мерами чиновники пытаются стабилизировать ценовую ситуацию.
Цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживаться ежедневно. Документом поручается Государственной службе статистики обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию.
Мониторинг цен будет проводиться к следующим продуктам:
- мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, матон, ржано-пшеничный хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено;
- свинина, говядина, птица (тушки куриные);
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке), масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно, сметанное жирностью до 15 процентов включительно;
- яйца куриные категории С1;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель;
- этанол, раствор 96 процентов;
- жаропонижающие препараты импортные, жаропонижающие препараты отечественные, антибиотики отечественные, антибиотики импортные, медицинская маска одноразовая;
- бензин марки А-95, дизельное горючее, газ сжиженный для автомобилей.
Напомним, 9 января Устенко сообщил, что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карточек, в частности, электронных, и механизмов воплощения такого решения.
Член совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов заявил, что украинцев ожидает дальнейшая инфляция на продуктовую группу товаров.
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