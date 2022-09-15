Греческое судно доставляло уголь из РФ в обход санкций ЕС, – Bloomberg
Судно греческой компании транспортировало уголь из российского порта в конце прошлого месяца после того, как санкции Европейского Союза в отношении угля из РФ вступили в силу
Об этом сообщает Bloomberg .
По данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, 29 августа судно Stavros, принадлежащее греческой компании Eastern Mediterranean Maritime, завершило погрузку 53 тысяч тонн угля из российского Таманского терминала. Корабль прибыл в порт турецкого города Искендерун 5 сентября.
Представитель компании заявил, что этот рейс не подпадает под санкции Евросоюза, поскольку пункт назначения груза находился не на территории ЕС. В то же время, в Bloomberg отмечают, что Европейская Комиссия ранее заявляла, что санкции касаются любых поставок угля из РФ, независимо от их назначения.
Запрет, касающийся угля, касается как покупки, так и транспортировки, независимо от конечного пункта его назначения, заявили в исполнительном органе ЕС. Санкции также распространяются на финансирование и страхование компаний ЕС независимо от происхождения компании, которая забирает груз.
- 10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.
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