Об этом сообщает Bloomberg .

По данным аналитических компаний Kpler и Logistic OS, 29 августа судно Stavros, принадлежащее греческой компании Eastern Mediterranean Maritime, завершило погрузку 53 тысяч тонн угля из российского Таманского терминала. Корабль прибыл в порт турецкого города Искендерун 5 сентября.

Представитель компании заявил, что этот рейс не подпадает под санкции Евросоюза, поскольку пункт назначения груза находился не на территории ЕС. В то же время, в Bloomberg отмечают, что Европейская Комиссия ранее заявляла, что санкции касаются любых поставок угля из РФ, независимо от их назначения.

Запрет, касающийся угля, касается как покупки, так и транспортировки, независимо от конечного пункта его назначения, заявили в исполнительном органе ЕС. Санкции также распространяются на финансирование и страхование компаний ЕС независимо от происхождения компании, которая забирает груз.

10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.

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