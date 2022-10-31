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Греческий салат. Рецепт
Один из самых известных в мире салатов – "Греческий". Сегодня предлагаем вам простой классический рецепт "Греческого салата", который сможет удовлетворить каждого ценителя этого неприхотливого и питательного блюда
Ингредиенты на 4 порции классического "Греческого салата"
- 3 столовые ложки оливкового масла Extra virgin
- 1,5 столовые ложки лимонного сока
- 1 зубок чеснока
- сушеный орегано
- половина чайной ложки морской соли
- черный перец по вкусу
- 3 томата
- четверть красной луковицы
- половина огурца
- половина зеленого перца стручкового
- 120 г сыра "Фета"
- 16 оливок без косточек
Как приготовить "Греческий салат"?
В одной миске (маленькой) смешиваем:
- оливковое масло
- лимонный сок
- измельченный чеснок
- соль
- перец
- орегано
во второй миске (большой) смешиваем:
- нарезанные небольшими кусочками томаты
- нарезанный полукруглыми кусочками огурец
- нарезанную тонкими колечками красную луковицу
- нарезанный полосками зеленый перец
- нарезанный кубиками сыр "Фета"
- добавляем оливки
Перед подачей на стол:
- содержимое большой миски поливаем заправкой (из первой миски)
- перемешиваем
- посыпаем перцем и приправами по вкусу
Приятного аппетита!
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