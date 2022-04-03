Греческий министр иностранных дел прибыл в Одессу

Об этом глава МИД Греции Никос Дендиас написал в Twitter.



"Я встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Мы обсудили сильное присутствие греческой общины в городе в контексте исторических эллинистических связей с Одессой и вызовы, с которыми она сталкивается", - написал он.



Кроме того, в Одессу поступила партия гуманитарной помощи из Греции.

Напомним, глава МИД Греции возглавил миссию гуманитарной помощи в Одессе. Целью визита, помимо передачи помощи, является создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встреча с членами греческой общины.



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