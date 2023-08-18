Греческие журналисты выступили против героев "Азова" и сорвали пресс-конференцию, посвященную матчу "Динамо" - "Арис"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четверг, 10 августа, фаны греческого "Ариса" разместили унизительный баннер о героях "Азова" на домашнем матче против киевского "Динамо".

"Разбить нацистов "Азова", - написали болельщики греческого клуба.

Фото: Скриншот по трансляции

Теперь через неделю, когда киевское "Динамо" в ответном матче победило "Арис" в серии пенальти (6:5). Позорное поведение греческих фанатов поддержали их соотечественники-журналисты.

"На пресс-конференции греческие журналисты провоцировали Луческу. Мол, им не понравилось, что игроки "Динамо" встали на защиту героев "Азова" и передали привет фанам "Ариса" после победы. Еще больше им не понравилась фраза "Азов" - герои Украины", после чего пресс-конференция была завершена. Если некоторые из них поддерживают позицию греческих фанатов, то дорога им за кораблем", - пишет руководитель пресс-службы "Динамо" Андрей Шахов-младший.

Греческие фаны сорвали пресс-конференцию и она завершилась досрочно: