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Гречаники по-украински. Несколько полезных рецептов

29 августа, 2023 вторник
17:03

Как приготовить гречаники? Гречаники – блюдо украинской национальной кухни. Его обычно готовят из фарша и вареной гречневой каши, добавляют лук, специи и зелень. Гречаники можно жарить, как котлеты, а можно и запекать, как митболы

Гречаники – классический рецепт

Ингредиенты:

  • мясной фарш – 600 г
  • крупа гречневая - 150 г
  • два яйца
  • две репчатые луковицы
  • томатная паста – две столовые ложки
  • сметана – три столовых ложки
  • мука – для панировки
  • соль (по вкусу)
  • перец черный молотый (по вкусу)
  • масло для жарки.

гречаники

Фото: youtube

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отвариваем в подсоленной воде гречку
  • смешиваем мясной фарш и гречку
  • добавляем яйца
  • добавляем соль, перец
  • добавляем одну мелко иссеченную луковицу
  • вымешиваем
  • насыпаем в тарелку муку
  • берем столовой ложкой фарш
  • формируем руками, смазанными маслом, котлеты
  • обваливаем их мукой
  • обжариваем котлеты на масле до золотистой корочки
  • оставшуюся луковицу режем кольцами
  • обжариваем на масле до золотистого оттенка
  • разводим в миске томатную пасту и сметану в одном стакане холодной воды
  • гречаники перекладываем в глубокую сковороду
  • посыпаем сверху жареным луком
  • заливаем томатно-сливочной смесью.
  • накрываем крышкой сковороду
  • тушим гречаники на малом огне двадцать минут.

Гречаники постные без мяса

Ингредиенты:

  • один стакан гречки
  • два стакана воды
  • три картофелины
  • три зубчика чеснока
  • растительное масло
  • панировочные сухари
  • соль, перец (по вкусу).

гречаники

Фото: znaj.ua

Пошаговое приготовление:

  • варим гречку
  • добавляем к ней соль
  • натираем сырой картофель на средней терке
  • добавляем в горячую гречку
  • солим, перчим
  • добавляем мелко иссеченный чеснок
  • тщательно вымешиваем
  • руками сформируйте гречаники
  • обваливаем в сухарях
  • обжариваем на горячей сковороде в большом количестве растительного масла
  • готовые гречаники украшаем листочком зелени.

Гречаники с мясным фаршем в духовке

Ингредиенты:

Для гречаников:

  • фарш свиной – 520 г
  • крупа гречневая - 125 г
  • лук репчатый – одна штука
  • морковь – одна штука
  • петрушка свежая – несколько веточек
  • масло
  • одно яйцо
  • перец черный молотый (по вкусу)
  • соль (по вкусу)

Для соуса-заливки:

  • одна луковица
  • томатная паста – три столовых ложки
  • вода – 250 мл
  • масло – четыре столовых ложки
  • перец черный молотый (по вкусу)
  • соль (по вкусу).

гречаники

Фото: 24tv

Пошаговый рецепт приготовления:

  • варим гречку
  • даем ей остыть
  • одну луковицу нарезаем мелкими кубиками
  • морковь натираем на большой терке
  • измельчаем свежую зелень
  • разогреваем сковороду с маслом
  • обжариваем лук с морковью до золотистости
  • выкладываем в миску фарш
  • добавляем гречку
  • добавляем яйцо
  • добавляем зажарку из лука и моркови.
  • добавляем свежую зелень
  • всыпаем соль и перец
  • вымешиваем фарш до однородности
  • Оставшуюся луковицу обжариваем на сковороде с маслом до полупрозрачности
  • разводим в воде томатную пасту
  • всыпаем соль и перец
  • добавляем обжаренный лук
  • перемешиваем
  • разогреваем духовку до 190 градусов
  • форму для запекания смазываем выстилаем фольгой
  • формируем из фарша продолговатые котлеты
  • выкладываем их в форму
  • заливаем гречневые томатной заливкой с луком
  • ставим гречаники в разогретую до 190 градусов форму на пол часа
  • подаем в горячем виде с гарниром или с салатом из свежих овощей.

Гречаники с печени

Ингредиенты:

  • печень куриная – 600 г
  • лук 300 г
  • гречневая крупа – пол стакана
  • вода – один стакан
  • два яйца
  • пшеничная мука – шесть столовых ложек
  • разрыхлитель – полчайной ложки
  • соль, перец (по вкусу)
  • растительное масло для жарки.

гречаники

Фото: edalnya

Пошаговый рецепт приготовления:

  • нарезаем две луковицы на маленькие кубики
  • разогреваем сковороду
  • наливаем немного масла
  • обжариваем лук на сковороде до золотистого оттенка
  • пропускаем печень через мясорубку
  • отвариваем гречку
  • добавляем в перемолотую печень два яйца.
  • добавляем гречку
  • тщательно перемешиваем
  • добавляем остывший после подкаливания лук
  • добавляем разрыхлитель, соль, перец
  • все вымешиваем
  • добавляем муку
  • наливаем на сковороду немного масла для обжарки
  • ложкой выкладываем на сковороду печеночную смесь
  • обжариваем с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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