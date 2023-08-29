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Гречаники по-украински. Несколько полезных рецептов
Как приготовить гречаники? Гречаники – блюдо украинской национальной кухни. Его обычно готовят из фарша и вареной гречневой каши, добавляют лук, специи и зелень. Гречаники можно жарить, как котлеты, а можно и запекать, как митболы
Гречаники – классический рецепт
Ингредиенты:
- мясной фарш – 600 г
- крупа гречневая - 150 г
- два яйца
- две репчатые луковицы
- томатная паста – две столовые ложки
- сметана – три столовых ложки
- мука – для панировки
- соль (по вкусу)
- перец черный молотый (по вкусу)
- масло для жарки.
Фото: youtube
Пошаговый рецепт приготовления:
- отвариваем в подсоленной воде гречку
- смешиваем мясной фарш и гречку
- добавляем яйца
- добавляем соль, перец
- добавляем одну мелко иссеченную луковицу
- вымешиваем
- насыпаем в тарелку муку
- берем столовой ложкой фарш
- формируем руками, смазанными маслом, котлеты
- обваливаем их мукой
- обжариваем котлеты на масле до золотистой корочки
- оставшуюся луковицу режем кольцами
- обжариваем на масле до золотистого оттенка
- разводим в миске томатную пасту и сметану в одном стакане холодной воды
- гречаники перекладываем в глубокую сковороду
- посыпаем сверху жареным луком
- заливаем томатно-сливочной смесью.
- накрываем крышкой сковороду
- тушим гречаники на малом огне двадцать минут.
Гречаники постные без мяса
Ингредиенты:
- один стакан гречки
- два стакана воды
- три картофелины
- три зубчика чеснока
- растительное масло
- панировочные сухари
- соль, перец (по вкусу).
Фото: znaj.ua
Пошаговое приготовление:
- варим гречку
- добавляем к ней соль
- натираем сырой картофель на средней терке
- добавляем в горячую гречку
- солим, перчим
- добавляем мелко иссеченный чеснок
- тщательно вымешиваем
- руками сформируйте гречаники
- обваливаем в сухарях
- обжариваем на горячей сковороде в большом количестве растительного масла
- готовые гречаники украшаем листочком зелени.
Гречаники с мясным фаршем в духовке
Ингредиенты:
Для гречаников:
- фарш свиной – 520 г
- крупа гречневая - 125 г
- лук репчатый – одна штука
- морковь – одна штука
- петрушка свежая – несколько веточек
- масло
- одно яйцо
- перец черный молотый (по вкусу)
- соль (по вкусу)
Для соуса-заливки:
- одна луковица
- томатная паста – три столовых ложки
- вода – 250 мл
- масло – четыре столовых ложки
- перец черный молотый (по вкусу)
- соль (по вкусу).
Фото: 24tv
Пошаговый рецепт приготовления:
- варим гречку
- даем ей остыть
- одну луковицу нарезаем мелкими кубиками
- морковь натираем на большой терке
- измельчаем свежую зелень
- разогреваем сковороду с маслом
- обжариваем лук с морковью до золотистости
- выкладываем в миску фарш
- добавляем гречку
- добавляем яйцо
- добавляем зажарку из лука и моркови.
- добавляем свежую зелень
- всыпаем соль и перец
- вымешиваем фарш до однородности
- Оставшуюся луковицу обжариваем на сковороде с маслом до полупрозрачности
- разводим в воде томатную пасту
- всыпаем соль и перец
- добавляем обжаренный лук
- перемешиваем
- разогреваем духовку до 190 градусов
- форму для запекания смазываем выстилаем фольгой
- формируем из фарша продолговатые котлеты
- выкладываем их в форму
- заливаем гречневые томатной заливкой с луком
- ставим гречаники в разогретую до 190 градусов форму на пол часа
- подаем в горячем виде с гарниром или с салатом из свежих овощей.
Гречаники с печени
Ингредиенты:
- печень куриная – 600 г
- лук 300 г
- гречневая крупа – пол стакана
- вода – один стакан
- два яйца
- пшеничная мука – шесть столовых ложек
- разрыхлитель – полчайной ложки
- соль, перец (по вкусу)
- растительное масло для жарки.
Фото: edalnya
Пошаговый рецепт приготовления:
- нарезаем две луковицы на маленькие кубики
- разогреваем сковороду
- наливаем немного масла
- обжариваем лук на сковороде до золотистого оттенка
- пропускаем печень через мясорубку
- отвариваем гречку
- добавляем в перемолотую печень два яйца.
- добавляем гречку
- тщательно перемешиваем
- добавляем остывший после подкаливания лук
- добавляем разрыхлитель, соль, перец
- все вымешиваем
- добавляем муку
- наливаем на сковороду немного масла для обжарки
- ложкой выкладываем на сковороду печеночную смесь
- обжариваем с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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