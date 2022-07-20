"Гребут всех подряд, пришли две бабы бухие, их записали": оккупанты жалуются на "пополнение" личного состава и невыплату денег
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта, в котором тот жаловался на пополнение личного состава случайными людьми и большие потери в подразделении
Перехват обнародовала пресс-служба ГУР Минобороны.
"Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят, поварами. Все, их записали. Гребут всех подряд. Лишь бы сказал - поеду. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147" , – рассказал оккупант.
Кроме того, захватчик посетовал на невыплаты денежного довольствия - вместо обещанных денег он получил вдвое меньше.
- 15 июля ГУР Минобороны обнародовало разговор, в котором оккупант рассказал жене и матери о стрельбе "вслепую", попадании в своих и о том, как армия РФ бросает раненых на произвол судьбы.
- 17 июля разведка обнародовала перехват, в котором захватчик жаловался родителям на безразличие командования.
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