Перехват обнародовала пресс-служба ГУР Минобороны.

"Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят, поварами. Все, их записали. Гребут всех подряд. Лишь бы сказал - поеду. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147" , – рассказал оккупант.

Кроме того, захватчик посетовал на невыплаты денежного довольствия - вместо обещанных денег он получил вдвое меньше.

15 июля ГУР Минобороны обнародовало разговор, в котором оккупант рассказал жене и матери о стрельбе "вслепую", попадании в своих и о том, как армия РФ бросает раненых на произвол судьбы.

17 июля разведка обнародовала перехват, в котором захватчик жаловался родителям на безразличие командования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb