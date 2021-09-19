Гребцы из верхних плавной завоевали три золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира

Об этом у себя на странице сообщил городской голова Дмитрий Быков, передает Еспресо.TV .



"Поздравляю гребцов с верхних плавными: Людмилу Лузан, Тараса Мищука, Олега Кухарик, их тренера Николая Мацапура с удачными выступлениями на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2021, проходящей в городе Копенгагене (Дания)", - отметил мэр Верхних Плавней .

Спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.Людмила Лузан, Анастасия Четверикова завоевала "золото" чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2021 в заезде на дистанции 500 м в каноэ-двойке среди женщин.Людмила Лузан также завоевала серебряную медаль в заезде на дистанции 500 м в каноэ-одиночке среди женщин.Золотой медалист Тарас МищукТарас Мищук вместе со спортсменами Виталием Вергелесом, Андреем рыбачка, Юрием Вандюк в заезде на дистанции 500 м в каноэ-четверке среди мужчин завоевали "золото".Олег Кухарик вместе со спортсменами Дмитрием Даниленко, Игорь Трунов, Иваном Семыкина в заезде на дистанции 500 м в байдарке-четверке среди мужчин получили "золото"."Особые поздравления - тренеру спортсменов Николаю Ивановичу Мацапуре", - добавил мэр Верхних Плавней.Также он поблагодарил за поддержку предпринимателю Константину Жеваго."Спасибо меценатам Константину Жеваго и Виктору Лотоусу за многолетнюю весомую поддержку воспитанников гребного клуба" Горняк ", - отметил мэр Быков.