Гражданского ранили во время обстрела Марьинки, - полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полицию поступило сообщение о госпитализации 52-летнего жителя с осколочными ранениями тела.

Полицейские установили, что повреждения мужчина получил 23 июля во дворе собственного дома в Марьинке. Предварительно, из-за взрыва неизвестного предмета во время обстрела.

Все обстоятельства устанавливаются.

По факту открыто дело по ч.1 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).