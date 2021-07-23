Гражданского ранили во время обстрела Марьинки, - полиция
В прифронтовой Марьинке местный житель получил ранения во время обстрела
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
В полицию поступило сообщение о госпитализации 52-летнего жителя с осколочными ранениями тела.
Полицейские установили, что повреждения мужчина получил 23 июля во дворе собственного дома в Марьинке. Предварительно, из-за взрыва неизвестного предмета во время обстрела.
Все обстоятельства устанавливаются.
По факту открыто дело по ч.1 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
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