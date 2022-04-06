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Гражданский персонал ВС РФ жалуется на инфляцию, профсоюзы угрожают обратиться в суд, - Генштаб ВС

6 апреля, 2022 среда
13:30
война с Россией

Профсоюзы гражданского персонала армии РФ жалуются на инфляцию и угрожают обратиться в Верховный суд России, чтобы правительство и Минобороны провели индексацию зарплаты

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономическое и, как следствие, морально-психологическое влияние на гражданский персонал", - говорится в письме главы архангельского комитета профсоюза гражданского персонала ВС РФ.

В ВПК РФ возмутятся из-за снижения зарплат и уровня жизни в результате больших расходов на войну против Украины и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падений экономики.

"В связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес министерства обороны и правительства РФ по вопросам повышения уровня заработной платы гражданского персонала" профсоюзы предлагают обратиться в Верховный суд РФ, чтобы "обязать правительство и министерство обороны провести индексацию заработной платы".

Авторы письма не объясняют, как это поможет заполнить бюджет РФ.

"Этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и несостоятельность страны-оккупанта решить социально-экономические проблемы только за счет внутренних ресурсов", - отметили в Генштабе ВСУ.

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