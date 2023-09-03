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Гражданский контроль над ВСУ, прозрачные закупки, совместное с Западом планирование операций: Резников объяснил, когда Украину примут в НАТО

3 сентября, 2023 воскресенье
16:55
Война с Россией

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что Украину примут в Североатлантический альянс, когда будет контроль над ВСУ, прозрачные закупки и совместное с Западом планирование операций

Об этом Резников рассказал в интервью Укринформу.

"Изначальными будут три вещи. Это – наличие гражданско-демократического контроля над Вооруженными Силами – и в виде законодательства и реально построенной инфраструктуры. То есть: министр обороны – гражданский, заместитель министра – гражданские и т.д., внедряют политики. Второе, это понятные, прозрачные, транспарентные, ответственные процедуры обеспечения Вооруженных Сил - от закупок до всех других вещей. Когда понятно, как тратятся средства, как планируется бюджетирование - начиная от правительства, парламента", - подчеркнул министр.

Глава Минобороны пояснил, что закупку обеспечивает структура NSPA – Агентство по поддержке и поставке в НАТО. Поэтому члены Альянса хотят, чтобы производители стран имели возможность продать друг другу боеприпасы или технику: "Это приводит к взаимосовместимости вооруженных сил. Как планировать операцию, если разные снаряды, танки, пули? Вся эта взаимосовместимость связана с закупками, планированием".

Резников считает третьим компонентом вступления Украины в Североатлантический альянс – совместное планирование операций.

"Военные командования знают, как взаимодействуют аналогичные военные командования в странах-партнерах, есть, соответственно, командование самого НАТО, которое четко знает: тут - морпехи, тут - летчики, тут - десантники, тут - пехотинцы, тут - танкисты, тут - артиллеристы разных национальностей, разных стран, но имеющие возможность совместно планировать, потому что все понимают стандарты, как потом воевать и взаимодействовать. Все, три вещи. Если страна отвечает этим трем критериям – она становится страной НАТО", – заявляет министр.

Резников настаивает на том, что Украина реформирует свою оборонную сферу в соответствии со стандартами НАТО и стремится обеспечить контроль над армией.

Что известно о вступлении Украины в Альянс

Глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Дать гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В июле министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после окончания войны с Россией.

23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО. При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.

31 августа посол Праги в Организации Североатлантического договора Якуб Ландовский заявил, что Украина может присоединиться к НАТО только когда закончатся боевые действия, поскольку НАТО не может принять новых членов, находящихся в состоянии войны, так как это автоматически приведет к обязательству стать на них. защиту.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш призывает дать России гарантии безопасности, а Украину не принимать в НАТО.

Мир
военные силы Украины
Алексей Резников
НАТО
Вступление в НАТО
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