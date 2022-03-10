Гражданским украинцам разрешили убивать оккупантов в период военного положения

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.



По закону, во время военного положения украинцы, иностранцы и люди без гражданства в Украине могут давать отпор оккупантам, получить огнестрельное оружие и боеприпасы для него. Использование оружия гражданскими для борьбы с войсками РФ приравняли к его применению военными.



Огнестрельное оружие и боеприпасы необходимо будет сдать не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в Украине. За нарушение этого требования грозит уголовная ответственность.



"В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ и/или других государств, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней", - говорится в законе.



Граждане не будут нести ответственность за использование огнестрельного оружия против кафиров, если будут применять его в порядке, определенном законом.



Документ вступил в силу 4 марта.

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