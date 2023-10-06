Гражданские права Константина Жеваго были нарушены, - адвокаты

Об этом пишут Українські Новини , ссылаясь на обращение адвокатов.

В частности адвокаты подчеркивают привлечение к ответственности заведомо невиновного лица, непризнании и недопуске защитников в уголовном производстве, осуществлении безосновательного розыска, недопуске Константина Жеваго к даче показаний и других нарушениях.

Речь идет о промедлении и несоблюдении органом досудебного расследования в лице Государственного бюро расследований (ГБР) норм Уголовного процессуального кодекса Украины и Конституции Украины, неисполнении возложенных на ГБР обязанностей по проведению независимого и всестороннего досудебного расследования в уголовном производстве и предубежденном отношении Офиса государственного органа, который должен осуществлять установленные Конституцией Украины функции защиты прав и свобод человека, общих интересов общества и государства.

Защитники К. Жеваго уже 16 раз подавали ходатайство в Офис Генпрокурора Украины, ГБР, Печерский районный суд города Киева и Шевченковский районный суд города Киева о проведении следственных действий, в том числе в режиме видеоконференции, и ни разу эти ходатайства не были удовлетворены.

В январе 2023 г. во время рассмотрения очередного ходатайства стороны защиты Константин Жеваго лично обратился к следователю судьи Печерского районного суда города Киева с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, но судья отказал в удовлетворении ходатайства и не допустил К. Жеваго к участию в судебном. заседании.

Таким образом, нарушаются права К.Жеваго, а именно: право на защиту, гарантированное Конституцией Украины, статьями 20 и 21 Уголовного процессуального кодекса Украины, право на справедливый суд согласно статье 6 и право на эффективное средство правовой защиты согласно статье 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 47 Хартии основных прав Европейского Союза.

"Все ходатайства стороны защиты были рассмотрены с нарушением установленного статьей 220 Уголовного процессуального кодекса Украины трехдневного срока для рассмотрения ходатайств. Более того, постановления об отказе в удовлетворении ходатайств являются формальными и не содержат обоснований относительно невозможности проведения таких следственных действий. Также стороной защиты подавались жалобы на решение прокурора по поводу отказа допросить К.Жеваго в режиме видеоконференции, которые либо вообще не рассматривались, либо не довольствовались без уведомления оснований", - подчеркнула Наталья Пушина, адвокат Константина Жеваго.

Защитники Жеваго заявляют, что около 20 раз они подавали ходатайство относительно допуска адвоката как защитника их клиента в течение последнего года по делу, которое фактически расследуется уже более 8 лет. Все отказы были обжалованы, поскольку недопуск защитников грубо нарушает его неотъемлемое право на защиту. Но следователи ГБР и прокуроры Офиса Генпрокурора продолжают не выполнять судебные решения и не допускают защитников Жеваго в этом уголовном производстве.

Наталья Пушина также сообщает о безосновательном розыске ее клиента. “Следователю и прокурору было достоверно известно местонахождение Константина Жеваго. Как до, так и после судебного разбирательства его вопросы во Франции. О чем сторона защиты отмечала в своих ходатайствах. Кроме того, розыск К.Жеваго осуществлялся на основании определения об избрании меры пресечения, которое утратило законную силу, поскольку было постановлено до внесения изменений в ст. 197 УПК РФ. Согласно законодательству, они должны прекратить поиск и процедуру экстрадиции. Но этого не происходит”, – добавляет адвокат.

Адвокаты Константина Жеваго призывают правоохранительные органы соблюдать нормы закона, быть объективными и предоставить их клиенту возможность осуществить свое неотъемлемое право на защиту и справедливый и незаангажированный суд. И подчеркивают, что это противоречит судебной практике Европейского суда по правам человека, куда они будут обращаться.