Гражданские получили контузии в результате российских обстрелов Сумщины
В четверг, 18 мая, российские террористы 10 раз обстреляли Сумскую область
Об этом сообщает Сумская ОВА.
РФ обстреляла населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Новослободской, Миропольской, Эсманской и Краснопольской громад.
Российские террористы использовали минометы и артиллерию. За сутки зафиксировано 62 взрыва.
В Эсманской громаде обстрелом поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, трактор, полевой опрыскиватель. 2 гражданских получили контузии.
Также поврежден жилой дом в селе Мирополье.
- В ночь с 18 на 19 мая русские террористы обстреляли территорию Украины. Взрывы прогремели в Кривом Роге, в Киевской области работает ПВО.
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