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"Гражданские не должны быть мишенью": в ООН прокомментировали российские обстрелы Одессы и Херсона

14 августа, 2023 понедельник
13:45
Мир ООН

В ООН, комментируя российские ракетно-дроновые атаки по югу Украины, отметили, что мирные жители и гражданская инфраструктура не должны быть мишенями

Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.

"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", – отметили в ООН.

Согласно заявлению, из-за обстрелов в пятницу, 11 августа, члены организации ADRA были вынуждены прекратить распределение гуманитарки после того, как их состав и автомобили были повреждены в результате обстрела Херсонщины.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", - подчеркнули в ООН.

  • В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате этого трое пострадавших , вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет.
  • В результате обстрела Херсона в ночь на 14 августа также получили ранения три человека.
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