"Гражданские не должны быть мишенью": в ООН прокомментировали российские обстрелы Одессы и Херсона
В ООН, комментируя российские ракетно-дроновые атаки по югу Украины, отметили, что мирные жители и гражданская инфраструктура не должны быть мишенями
Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.
"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", – отметили в ООН.
Согласно заявлению, из-за обстрелов в пятницу, 11 августа, члены организации ADRA были вынуждены прекратить распределение гуманитарки после того, как их состав и автомобили были повреждены в результате обстрела Херсонщины.
"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", - подчеркнули в ООН.
- В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате этого трое пострадавших , вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет.
- В результате обстрела Херсона в ночь на 14 августа также получили ранения три человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.95
Покупка 36.95Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное