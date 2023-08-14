Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.

"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", – отметили в ООН.

Согласно заявлению, из-за обстрелов в пятницу, 11 августа, члены организации ADRA были вынуждены прекратить распределение гуманитарки после того, как их состав и автомобили были повреждены в результате обстрела Херсонщины.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", - подчеркнули в ООН.