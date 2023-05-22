Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Гражданская война в России так и не прекращалась. После 1991 года она проявлялась в разных формах. Во-первых, война в Ичкерии, во-вторых, более приглушенная война в Дагестане, были вооруженное сопротивление на территории Башкортостана и партизанские действия в Приморье "Есть тихое вытеснение российского населения из Тивы и Бурятии, с северного Кавказа, в частности из Дагестана. Поэтому война в России не прекращается", - рассказал Цыбулько.

Политический эксперт подытожил, что в этом году в РФ сожгли более 50 дерево- и нефтеперерабатывающих заводов, произошли взрывы на газо- и нефтепроводах, 72 военкомата были подожжены.

"Это означает, что как бы поверхность ни натягивал российский телевизор, внутри этого социума есть большая, ползучая война, незаживающее противостояние, которое "путинизм" замел под коврик. Противостояние продолжается и оно на разных поворотах истории угощается или уменьшается", - подчеркнул специалист. .

Что касается информации о пребывании Российского добровольческого корпуса, который воюет на стороне Украины, в Белгороде, то Цыбулько добавил: "В Москве прекрасно понимают, что среди населения этих областей (пограничных областей РФ вблизи Украины - ред.) многие люди очень одобрительно воспримут приход украинских войск. Эта атака является большим сигналом силам внутри России. Ждем сегодня-завтра, как параллельно вспыхнут окрестности каких-то пороховых заводов, или нефтеперерабатывающих заводов. Украина становится платформой для освобождения самой России руками россиян. Украинским войскам не обязательно заходить на территорию РФ, но если есть оперативная потребность, то почему нет?

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, будто с утра 22 мая регион подвергается обстрелам ВСУ.