Об этом пишет Delfi .

В Службе государственной безопасности Латвии сообщили, что уголовный процесс начат еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. По данным следствия, Малышев с 2015 года находился на территории террористического образования "ЛНР".

Отмечается, что он долгое время входил в состав нелегально созданного военного формирования - так называемого 14-го батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". В составе этой группировки неоднократно участвовал в нападениях на ВСУ.

В прошлом году СГБ предоставила доказательства вины Малышева прокуратуре Рижского окружного суда, где ему было предъявлено обвинение. В настоящее время преступник был объявлен в международный розыск.

Издание напоминает, что поправки в Уголовный кодекс Латвии, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за границей, вступили в силу 19 февраля 2015 года.