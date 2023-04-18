Гражданина Латвии объявили в международный розыск за участие в войне против Украины
Латвия объявила в международный розыск своего гражданина Александра Малышева, участвовавшего в боевых действиях против Украины с 2015 года
Об этом пишет Delfi .
В Службе государственной безопасности Латвии сообщили, что уголовный процесс начат еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. По данным следствия, Малышев с 2015 года находился на территории террористического образования "ЛНР".
Отмечается, что он долгое время входил в состав нелегально созданного военного формирования - так называемого 14-го батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". В составе этой группировки неоднократно участвовал в нападениях на ВСУ.
В прошлом году СГБ предоставила доказательства вины Малышева прокуратуре Рижского окружного суда, где ему было предъявлено обвинение. В настоящее время преступник был объявлен в международный розыск.
Издание напоминает, что поправки в Уголовный кодекс Латвии, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за границей, вступили в силу 19 февраля 2015 года.
- Президенты Литвы Гитанас Науседа, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс, выступая на Бучанском саммите, решительно выступили за создание международного спецтрибунала для наказания российских преступлений, причиненных в Украине.
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