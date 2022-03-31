Об этом сообщает издание Медуза.

Россиянин Михаил Подивилов направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой "расследовать преступные действия Владимира Путина по поводу развязывания и проведения агрессивной войны с Украиной".

31 марта он получил ответ из ведомства и опубликовал его в своем телеграмм-канале, а также на сайте издания TJ. Медуза подает цитату из ответа Следственному РФ: "Установлено, что обращение не содержит фактов и (или) достаточных данных, указывающих на признаки любого противоправного деяния". Ответ подписала старшая следователь Лукоянова.

Медуза обращает внимание на тот факт, что судя по профилю Подивилова на сайте TJ, он также присылал обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное дело против Путина, а также в администрации президента РФ, - с требованием "прекратить братоубийственную войну с Украиной".



Также Михаил Подивилов попал в поле зрения СМИ, когда вышел с одиночным пикетом к метро Лубянка в Москве, держа в руках кредитную карту "Мир". У полицейских тогда не было оснований для его задержания.