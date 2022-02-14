"Гражданин не тот, у кого паспорт, а кто сегодня в Украине": Зеленский дал депутатам 24 часа, чтобы вернуться из-за границы

Об этом президент сказал на брифинге в понедельник, 14 февраля, передает Еспресо.TV.



"Я бы сосредоточился на менеджменте нашего государства, на людях, которые сегодня находятся за границей, депутатах тех или иных партий, здесь не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, какие эти люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Думаю, мы должны дать им сигнал, справедливый, прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все кого-то из своих родных привезли, чтобы они все же вернулись в государство. Непростой момент.. Момент единства нашего государства. Считаю, что они должны вернуться", - заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что из ситуации будут сделаны "серьезные выводы". Глава государства сказал, что сейчас Украина проходит "великие времена", и очень важно, кто с ней на этом пути. По его мнению, среди политиков, дипломатов, бизнесменов в стране остаются самые надежные граждане.



"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. Я президент, моя жена не просто жена, она первая леди. Должна показывать пример, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных, но это принципиальная вещь, очень важная для государства, для общества - поддерживать Украину. Ведь ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине", - добавил президент.



Также Зеленский заявил, что считает ошибкой решение некоторых посольств переезжать на запад Украины.



"Нет западной Украины, есть Украина. Поэтому не дай бог, если что-то произойдет, оно будет повсюду", - заявил президент.



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