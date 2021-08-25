Гражданин Израиля стрелял в Умани, один человек в больнице
Полиция задержала в Умани гражданина Израиля, который устроил стрельбу
Об этом сообщила полиция Черкасской области в Facebook.
Следователи завели дело о хулиганстве.
24 августа в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе.
Вследствие событий 38-летний житель Умани получил травму. Его госпитализировали в центральную больницу. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Его задержали.
Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное