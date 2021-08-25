Гражданин Израиля стрелял в Умани, один человек в больнице

Об этом сообщила полиция Черкасской области в Facebook.



Следователи завели дело о хулиганстве.



24 августа в полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе.



Вследствие событий 38-летний житель Умани получил травму. Его госпитализировали в центральную больницу. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.



Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Его задержали.



Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.



Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

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