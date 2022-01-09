Граждане Украины в Казахстане не пострадали. Желающим уехать помогает посольство, - МИД
По информации Министерства иностранных дел Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил Интерфакс-Украина в воскресенье, 9 января 2022 года, сообщает Еспресо.TV.
"Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть страну. Сейчас наибольшее количество людей в Алматы - 116", - сказал Николенко.
По его словам, международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов и используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.
"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозы их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - рассказал спикер.
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Он добавил, что МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых тоже не могут покинуть территорию Казахстана.
"Учитывая длительную силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев оставаться в местах их временного проживания", - отметил Николенко.
Он отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинских граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе.
"В то же время главным условием любых дальнейших мер является стабилизация ситуации с безопасностью", - подчеркнул Николенко.
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