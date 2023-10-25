Граждане Украины смогут восстановить утраченные водительские права в Польше

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.

Это уже вторая страна, после Турции, где доступна услуга обмена водительского удостоверения в связи с потерей или похищением.

Как сообщили в МВД, для получения услуги необходимо обратиться в ГП "Документ". Записаться можно онлайн на сайте или в порядке живой очереди. В дальнейшем необходимо предоставить необходимый список документов. А именно:

паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства;

справку налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).

Адреса, по которым доступна услуга: Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж); Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж); Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С); Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.