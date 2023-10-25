Граждане Украины смогут восстановить утраченные водительские права в Польше
Украинцы, которые находятся в Польше, могут восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в четырех городах страны. Раньше можно было обменять только имеющиеся водительские права
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.
Это уже вторая страна, после Турции, где доступна услуга обмена водительского удостоверения в связи с потерей или похищением.
Как сообщили в МВД, для получения услуги необходимо обратиться в ГП "Документ". Записаться можно онлайн на сайте или в порядке живой очереди. В дальнейшем необходимо предоставить необходимый список документов. А именно:
- паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства;
- справку налогоплательщика;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).
Адреса, по которым доступна услуга: Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж); Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж); Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С); Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.
- Напомним, что с 16 октября украинцы, вынужденные на время войны искать убежища в Турции, могут восстановить свое утраченное или похищенное украинское водительское удостоверение.
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