Граждане Украины смогут находиться на территории Грузии без виз два года
Правительство Грузии заявило, что граждане Украины могут пребывание в стране без виз до двух лет
Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на постановление №255 от 5 июня 2015 года.
В Грузии внесли изменения и разрешили украинцам въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение двух лет.
Поправки вступили в силу после публикации.
По состоянию на лето 2022 с начала войны в Украине Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев.
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