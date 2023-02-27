Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на постановление №255 от 5 июня 2015 года.

В Грузии внесли изменения и разрешили украинцам въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение двух лет.

Поправки вступили в силу после публикации.

По состоянию на лето 2022 с начала войны в Украине Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев.