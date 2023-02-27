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Граждане Украины смогут находиться на территории Грузии без виз два года

27 февраля, 2023 понедельник
13:59
Мир

Правительство Грузии заявило, что граждане Украины могут пребывание в стране без виз до двух лет

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на постановление №255 от 5 июня 2015 года.

В Грузии внесли изменения и разрешили украинцам въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение двух лет.

Поправки вступили в силу после публикации.

По состоянию на лето 2022 с начала войны в Украине Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев.

  • С конца июля 2022 года грузинские власти прекратили программу обеспечения украинцев жильем, а предложили денежные выплаты.
  • В октябре 2022 года премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили говорил , что "задачей всех" должно быть, чтобы война в Украине остановилась как можно быстрее.
  • 7 декабря Гарибашвили заявил , что Грузия готова поддерживать украинских беженцев и оказывать другую гуманитарную помощь, но не будет оказывать военную.
  • 1 января министерша культуры и бывшая вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что страна не предоставит оружие Украине , поскольку правительство "не может позволить втянуть государство в очередной конфликт".
  • 19 января глава грузинской партии власти "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.
Украина
Грузия
беженцы
беженцы из Украины
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