Об этом Медведев написал в telegram.

По словам экспрезидента РФ, он вполне может представить точечное применение гиперзвуковых ракет по зданию суда в Гааге, а страны НАТО, в таком случае, вроде бы не решатся на ответ.

"К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, к сожалению. И суд только убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что граждане судьи внимательно смотрите в небо", - написал Медведев.

Он добавил, что решение МКС "судить президента другого ядерного государства, которое не участвует в МКС", будет иметь "ужасные последствия для международного права".