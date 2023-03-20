"Граждане судьи, внимательно смотрите в небо": Медведев пригрозил ракетным ударом по зданию МКС в Гааге
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина
Об этом Медведев написал в telegram.
По словам экспрезидента РФ, он вполне может представить точечное применение гиперзвуковых ракет по зданию суда в Гааге, а страны НАТО, в таком случае, вроде бы не решатся на ответ.
"К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, к сожалению. И суд только убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что граждане судьи внимательно смотрите в небо", - написал Медведев.
Он добавил, что решение МКС "судить президента другого ядерного государства, которое не участвует в МКС", будет иметь "ужасные последствия для международного права".
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
- Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
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