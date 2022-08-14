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Граждане РФ должны нести общую ответственность вместе с Кремлем, – дипломат Левченко

14 августа, 2022 воскресенье
10:41
война с Россией

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в Республике Хорватия (2010–2017), Боснии и Герцеговине (2011–2017) Александр Левченко рассказал, что ряд стран ЕС поддерживают идею запрета выдачи туристических виз гражданам России

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Визовая политика определяется каждым государством. Шенгенское пространство едино, поэтому есть договоренность, что страны Шенгенского пространства соберутся для принятия совместного решения. Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Польша поддерживают идею запрета выдачи туристических виз гражданам России", - отметил Левченко.

Дипломат также добавил, что рядовые граждане РФ поддерживают идеи "великой России", вторжение российской армии в Украину и не страдают от войны.

"Россияне несут общую ответственность вместе с Кремлем. Весь российский народ ликовал после захвата Крыма. За эти годы россияне стали еще более заражены идеей шовинизма, невосприятия украинской государственности. Обычные граждане РФ также должны отвечать за политику и политиков своей страны. Обычные россияне тоже должны ощутить на себе неприятие цивилизованными странами политики агрессии, политики оккупации, политики убийств в Украине", - подчеркнул Левченко.

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