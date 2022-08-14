Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Визовая политика определяется каждым государством. Шенгенское пространство едино, поэтому есть договоренность, что страны Шенгенского пространства соберутся для принятия совместного решения. Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Польша поддерживают идею запрета выдачи туристических виз гражданам России", - отметил Левченко.

Дипломат также добавил, что рядовые граждане РФ поддерживают идеи "великой России", вторжение российской армии в Украину и не страдают от войны.

"Россияне несут общую ответственность вместе с Кремлем. Весь российский народ ликовал после захвата Крыма. За эти годы россияне стали еще более заражены идеей шовинизма, невосприятия украинской государственности. Обычные граждане РФ также должны отвечать за политику и политиков своей страны. Обычные россияне тоже должны ощутить на себе неприятие цивилизованными странами политики агрессии, политики оккупации, политики убийств в Украине", - подчеркнул Левченко.

Европа закрывается для россиян, многие страны перестали принимать заявки на визу, а некоторые страны ввели ограничения.

11 августа Канцлер Германии Шольц выступил против общего запрета на въезд россиянам в ЕС. Он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. "Это война Путина. И потому мне тяжело с этой идеей", - сказал он.

Премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

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