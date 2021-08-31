Граждане, которые с 1 сентября подадут декларации, будут иметь дополнительные возможности экономии на налогах, - Гетманцев

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Мы не планируем вводить общеобязательное декларирование. Хотя я сторонник обязательного декларирования, именно обязательного. Но мы не будем этого делать сейчас. Мы будем стимулировать представление деклараций наших сограждан путем предоставления им дополнительных возможностей экономии на налогах, дополнительных вычетов", - отметил Гетманцев.

По мнению нардепа, абсолютно правильным было бы, если у гражданина на иждивении человек 80-ти и более лет, то часть дохода можно было бы освободить от налогообложения.

"Если вы арендуете квартиру "по-белому" и есть документы, а не платите просто наличные, как у нас принято, то на сумму аренды можно уменьшить свой налогооблагаемый доход. Если вы покупаете туристическую путевку на отдых в Украину, вы имеете право на ее стоимость уменьшить сумму облагаемого дохода. И поэтому мы хотели бы стимулировать декларирование наших граждан. Причем сделать декларирование не таким, как сейчас, когда вы подаете декларацию за себя, даже если вы живете с партнером и детьми в семье, - я бы настаивал на том, чтобы мы ввели посемейное налогообложение. И домохозяйство могло подать декларацию и иметь общие вычеты на детей, пенсионеров - это тоже уменьшало бы объект налогообложения ", - сообщил Гетманцев.

Напомним, Министерство финансов обнародовало инструкции по проведению добровольного декларирования .

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что так называемая налоговая амнистия, которая стартует в Украине с сентября, позволит легализовать "зарплаты в конвертах".