Граждане Чехии за выходные пожертвовали в поддержку Украины более 24 млн чешских крон: отметили годовщину оккупации страны россиянами в 1968 году

Об этом сообщило издание Aktualne.

На прошлой неделе инициатива Zbraneproukrajinu.cz опубликовала призыв перечислить символические суммы, связанные с годовщиной оккупации в августе 1968 года, на счет украинского посольства в Праге.

Некоторые люди добавляли уведомления к платежам. Одно было таким: "Путин, это тебе за меня и моих родителей. Они тогда были молоды и хотели жить полной жизнью..."

По информации издания, наибольшее количество людей внесло именно 1968 крон, люди также присылали 68, 196,8 или даже 19680 крон. На эти деньги посольство после консультаций с министерствами обороны Украины и Чехии закупит для Украины военную технику.

"Чехи и словаки, сами пережившие оккупацию в 1968 году, хорошо понимают трагедию украинского народа, столкнувшегося с российской агрессией. При поддержке наших ближайших партнеров, к которым, несомненно, относится Чешская Республика, Украина может отразить нападения российской агрессии и отстаивать право на жизнь" в свободе и демократии", - отметил общественный деятель Усатый.

История борьбы чехов и словаков с кремлевскими оккупантами. Единственным видом сопротивления, с которым столкнулись советские оккупанты, был гражданский протест. Особенно ярко это проявилось в Праге, где безоружные жители города устроили настоящее противодействие захватчикам.

21 августа премьер-министры Чехии Петр Фиала и Словакии Эдуард Гегер 21 августа выложили совместное видеообращение по случаю Пражской весны 1968, в котором призвали продолжать поддержку Украины во время российской агрессии.

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