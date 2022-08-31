Об этом Кулеба сказал в интервью с "Радио Свобода".

"Упрощенный визовый режим не помог россиянам уважать Европу. С 2007 года все это время, пока работал упрощенная форма выдачи виз – это никоим образом не помогало изменить отношение россиян к Европе и главное: не помогло научить россиян уважать других, другие страны, другие народы" , – сказал министр иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба также призвал запретить выдачу виз белорусам.

"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – заявил Дмитрий Кулеба.