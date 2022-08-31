Граждане Беларуси должны попасть под визовые ограничения ЕС, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что граждане Беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз в ЕС, как россияне
Об этом Кулеба сказал в интервью с "Радио Свобода".
"Упрощенный визовый режим не помог россиянам уважать Европу. С 2007 года все это время, пока работал упрощенная форма выдачи виз – это никоим образом не помогало изменить отношение россиян к Европе и главное: не помогло научить россиян уважать других, другие страны, другие народы" , – сказал министр иностранных дел Украины.
Дмитрий Кулеба также призвал запретить выдачу виз белорусам.
"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – заявил Дмитрий Кулеба.
- 23 августа Дмитрий Кулеба заявил , что 19 февраля коллеги из стран Большой семерки и ЕС убеждали его, что большой войны не будет.
- 30 августа Кулеба напомнил ЕС о преступлениях РФ после упрощения визового режима: "Чтобы сменить Россию, закройте двери перед российскими туристами".
- Министр иностранных дел заявил, что Украина не согласится на какие-либо территориальные уступки в обмен на мир.
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