Гражданам Узбекистана ограничили доступ к Facebook, Telegram и другим соцсетям
Узбекская государственная инспекция ограничила работу Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и другие
В среду 3 ноября Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций "Узкомназорат" ограничила доступ к ряду соцсетей, сообщает Газета.uz .
Издание пишет, что инспекция ведет реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Туда вошли: Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Skype, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники и другие.
"Узкомназорат" посылал предупреждение соцсетям еще в июле, а 29 октября президент Узбекистана подписал закон о жестких мерах за нарушение законодательства о персональных данных.
Вечером 3 ноября пользователи стали замечать сбои в работе Telegram, а позже и в других социальных сетях.
В начале июля "Узкомназорат" ограничил доступ к Twitter, WeChat, Skype, TikTok и "ВКонтакте", что способствовало росту популярности VPN-служб в стране.
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