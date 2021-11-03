Гражданам Узбекистана ограничили доступ к Facebook, Telegram и другим соцсетям

В среду 3 ноября Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций "Узкомназорат" ограничила доступ к ряду соцсетей, сообщает Газета.uz .



Издание пишет, что инспекция ведет реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Туда вошли: Telegram, Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Skype, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники и другие.



"Узкомназорат" посылал предупреждение соцсетям еще в июле, а 29 октября президент Узбекистана подписал закон о жестких мерах за нарушение законодательства о персональных данных.



Вечером 3 ноября пользователи стали замечать сбои в работе Telegram, а позже и в других социальных сетях.



В начале июля "Узкомназорат" ограничил доступ к Twitter, WeChat, Skype, TikTok и "ВКонтакте", что способствовало росту популярности VPN-служб в стране.