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Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС

1 августа, 2023 вторник
23:13
Общество

Для граждан Украины, Молдовы, Грузии и других стран с безвизовым режимом изменятся правила въезда в ЕС – их обязут оформлять электронное разрешение

Об этом сообщает "Немецкая волна".

С 2024 года для посещения 30 европейских государств им потребуется электронное разрешение на въезд Европейская система информации и авторизации путешествий (European Travel Information and Authorisation System) или ETIAS.

Для подачи заявки на ETIAS не нужно идти в консульство или сдавать биометрические данные – сделать это можно через официальный сайт или через мобильное приложение.

Стоимость услуги – 7 евро, а для заявителей младше 18 и старше 70 лет – бесплатно. От оплаты освобождаются резиденты ЕС и члены семей граждан Евросоюза.

Большинство заявок будет обрабатываться всего за несколько минут. Но есть небольшая вероятность, что процесс затянется на срок до 14 дней, например, если потребуется дополнительная информация или документы. Поэтому власти ЕС советуют оформлять заявки на ETIAS заранее.

Получив разрешение ETIAS, можно будет въезжать на территорию 30 европейских стран в любое количество раз и находиться там до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Как отмечают в Брюсселе, электронное разрешение – это не виза, а дополнение к "безвизу". Он будет действовать три года. При смене загранпаспорта нужно получать новое.

Кроме стран с безвизом изменения коснутся также не входящих в ЕС Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Из всех государств Евросоюза ужесточение правил не коснется только Ирландии. В целом масштабное нововведение коснется около полутора миллиардов человек более чем в 60 странах, в которых сейчас безвизовый режим с ЕС.

Украина
ЕС
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