Об этом в колонке для одного из украинских изданий написала постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.

"В настоящее время вопрос судьбы граждан РФ, оказавшихся на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, это прежде всего вопрос безопасности и одна из гарантий неповторения агрессии РФ в будущем", - отметила она.

Ташева отметила, что согласно украинскому законодательству, все иностранцы, попавшие на полуостров после 2014 года не из-за украинских КПВВ или нарушивших сроки пребывания, проживают на территории Крыма незаконно.

"Решение простое и не противоречит международному праву: население, приехавшее незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь путем добровольного выезда или принудительного выдворения", - подчеркнула представитель Зеленского.

По ее словам, действующее законодательство Украины предусматривает возможность принудительного возвращения для иностранцев и лиц без гражданства и на основе соответствующего закона будет разрабатываться механизм для выдворения граждан РФ из Крыма. Затем возможность вернуться на территорию Украины будет разрешаться согласно украинскому законодательству, подчеркнула Ташева.

По словам постоянной представительницы президента, каждое дело будет рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом всех факторов.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что ВСУ могут взять Крым в оперативное окружение в этом году.

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