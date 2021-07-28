Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно подвозить к КПВВ
Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно подвозить к пунктам пропуска от линии соприкосновения на Донбассе и админлинии с Крымом
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Сейчас есть проблема организации перемещения людей, пересекающих линию соприкосновения и админлинию без транспортного средства.
"Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна", - рассказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.
Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление".
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