Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно подвозить к КПВВ

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Сейчас есть проблема организации перемещения людей, пересекающих линию соприкосновения и админлинию без транспортного средства.



"Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна", - рассказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.



Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление".

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