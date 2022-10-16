Об этом сообщает Global Times в твиттере.

"Министерство иностранных дел Китая и Посольство Китая в Украине призывают граждан Китая в стране усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство поможет в организации эвакуации нуждающихся в помощи", - говорится в сообщении.