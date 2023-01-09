Граждан Беларуси на въезде в Литву спрашивают, чей Крым - литовское МВД

Об этом заявил министр внутренних дел Арнольдас Абрамовичюс, сообщает радио LRT.

В частности, стало известно, что Абрамавичюс рассказал журналистам, что не все граждане Беларуси, которые едут в Литву, попадают в страну – некоторых из них, пограничники возвращают и отправляют обратно в Беларусь.

По словам министра, граждан Беларуси спрашивают о цели въезда в Литву, а также об отношении к действиям России и статусе Крыма.

Известно, что Абрамавичюс считает, что такой опрос является достаточной мерой для проверки граждан Беларуси и вводить другие нет нужды.

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"Большинство мер уже принято - введена более строгая проверка по прибытии в Литву, а также уменьшено количество свидетельств на временное проживание, обязательные дополнительные анкеты при выдаче этих документов, которые оценивают потенциальную угрозу национальной безопасности. Все меры действенны", - сказал он.

Абрамавичюс также согласился, что не стоит одинаково относиться ко всем гражданам Беларуси, каждый случай нужно оценивать отдельно.

28 декабря стало известно, что в рамках исполнения санкций ЕС, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, Литва заморозила российские и белорусские активы общей стоимостью более 85 миллионов евро.

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