Грау уходит с поста спецпредставителя ОБСЕ в Украине и не будет представлять организацию в ТКГ

Об этом было сообщено на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ .

О том, что Грау покинет свой пост, сообщило Шведское председательство в ОБСЕ. Сейчас идет подбор ее преемника.

Со словами благодарности за работу выступили ряд стран ОБСЕ.

В частности, поблагодарили Грау за "выдающуюся работу в попытках продвинуть дискуссии в ТКГ" в делегации ЕС.



"Уважаемая госпожа посол, Вы стали настоящим достоянием ОБСЕ, и мы желаем Вам всего наилучшего в Ваших дальнейших начинаниях", - заявили в миссии Евросоюза.

В представительстве США отметили стремление Грау к миру и ощутимым результатам в рамках ТКГ, в частности, в отношении участков разведения, плана разминирования и новых КПВВ.

Со словами благодарности выступил и Постоянный представитель Украины Евгений Цымбалюк.



"Поскольку это последнее выступление Грау на постоянном совете, я хотел бы завершить мое заявление выражением искренней благодарности за ее весомый вклад, сделанный во время работы в ТКГ", - сказал он.

