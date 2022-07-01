Гранты, обучение и поддержка бизнеса. В Украине заработал проект "еРабота"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмігаль.

"Запускаем проект "еРабота". Уже с сегодняшнего дня можно подать заявку через портал "Дия". Гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры", - сказал он.

Проект предусматривает шесть программ:

гранты на любой микробизнес;

гранты на расширение и создание предприятий в сфере переработки;

гранты на высадку новых садов;

гранты для компенсации стоимости создания теплиц;

гранты для стартапов в ІТ;

гранты для обучения в сфере информационных технологий.

По его словам, важным акцентом всех этих программ является создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявления на получение гранта.

21 июня правительство Украины начало внедрять проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "еРабота".

24 июня правительство анонсировало три новых программы для поддержки экономики Украины в рамках проекта "еРабота". Это гранты для перерабатывающих предприятий, поддержка стартапов и карьера в ІТ.

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