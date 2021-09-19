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"Грантоеды раскалывают страну". Традиционалисты пришли с пикетами к Офису президента и полицейского главка Киева

19 сентября, 2021 воскресенье
12:22
Новости

Защитники традиционных христианских взглядов на брак и семью, которыми они сами себя считают, из сообщества "Традиция и порядок" в воскресенье, 19 сентября 2021 года, устроили в Киеве небольшие митинги

Мероприятия прошли на входе в Офис президента Владимира Зеленского и на входе в Главное управление Национальной полиции города Киева. Причины проведения этих акций приводятся в телеграмм-канале организации, передает Еспресо.TV .

"Сегодня в Киеве происходит" Марш равенства ". Организовала его" КиевПрайд "- ОО, на 100% финансируется иностранными посольствами на международными фондами. Деятельность подобных организаций раскалывает наше общество, навязывая Украинский непопулярные инициативы. Поэтому участники движения" Традиция и порядок "пришли в Офис президента", - объясняют традиционалисты.

"Владимир Александрович, служите народу, а не грантоедам, поддерживайте семью, а не гендер!", - обратились они к главе Украинского государства.

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У здания Нацполиции участники акции вимагилы не применять к ним насилие и не задерживать, как это было недавно после прайда ЛГБТ в Одессе.

"Более 60 задержанных, 15 уголовных дел, десятки раненых - все это ответ полиции на акцию за традиционные семейные ценности в Одессе 28 августа этого года. Поэтому мы пришли под стены ГУНП города Киева, чтобы обратиться к ее руководству. Такая позиция правоохранителей является недопустимой. охраняйте порядок, а не гендерную идеологию, задерживайте преступников, а не христиан! ", - говорят они.


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