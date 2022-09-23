Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На самом деле Министерство обороны и Министерство образования и науки Украины, а также главнокомандующий говорил, чтобы отпускали студентов на обучение за границу. Я думаю, что министерства и профильный комитет должны быть более активными. Возможно, действительно, это уровень президента, если он определяет, какие категории выезжают, а какие нет", - сказал Николай Давидюк.

Украинский политолог убежден, что необходимо отпускать студентов на обучение, поскольку их количество не столь велико, чтобы повлиять на численность мобилизованных, однако достаточное для дальнейшего восстановления Украины.

"На самом деле давайте еще говорить о том, что действительно это не миллионы людей, это, возможно, 5-6 тысяч, возможно, даже 10 тысяч. Но это как раз те глобальные знания, которые будут восстанавливать страну. Возьмем расписку, что они вернутся, потому что это тоже инструмент. То есть действительно, мы понимаем, война – это факт, и это надо признать, в РФ объявили мобилизацию, понятно, что у нас тоже будет волна мобилизации, нам тоже нужно будет пополнять свои ряды, чтобы противостоять этому нашествию орков", - заметил он.

Николай Давыдюк сообщил, что в этом году в самый престижный британский Оксфордский университет поступило 20 украинцев, что является абсолютным рекордом для нашего государства.

"У нас в этом году рекорд – 20 студентов в Оксфорде. Такого никогда не было, это очень много. Для нас это очень много, для страны, которая каждый год гордилась, если хоть один был", - сказал он.

С приближением учебного года все более актуальной становилась тема выезда студентов иностранных учебных заведений за границу.

После 14 сентября пограничники сообщили, что начали действовать ограничения по пропуску студентов за границу. Фактически эти ограничения и не отменялись, высшее военное руководство государства только решило остановить свое решение, которое было принято в апреле. Решение, у которого нет бумажного подтверждения. Или же его просто не публиковали.

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