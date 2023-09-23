Граница с Беларусью: в течение недели вырыты еще 3 км окопов и выложены еще 2 тысячи мин
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отчитался об укреплении украинско-белорусской границы: в течение недели военные вырыли еще 3 километра окопов и выложили 2 тысячи мин
Об этом Сергей Наев, отвечающий за безопасность на северной границе Украины, сообщил в facebook.
По его словам, сейчас на украинской госгранице принимаются все меры, необходимые для повышения оборонных способностей. В частности, за неделю военные вырыли более трех тысяч метров окопов и траншей, прорыли около двух с половиной километров противотанкового рва и выложили более 2 тысяч мин.
"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - добавил Наев.
- Ранее стало известно, что с 22 по 26 сентября в Беларуси пройдут военные учения на разных полигонах и участках местности, преимущественно у границы с Украиной.
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