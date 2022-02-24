Граница с Беларусью в Ровенской области не нарушена
218 км границы в пределах области под контролем украинских военных
Об этом сообщили в Ровенской ОГА, передает Эспрессо.Запад .
Ровенская областная государственная администрация сообщила о ситуации в области. В пределах области все спокойно. 218 км границы с Беларусью не нарушено.
Глава ОГА Виталий Коваль встретился с руководителями крупнейших бизнес-структур региона. Он призвал предпринимателей не останавливать работу, ведь у жителей области должны быть необходимые товары и услуги. Магазины, супермаркеты, аптеки работают в штатном режиме.
Кроме того, для безопасности жителей устанавливают блокпосты на дорогах Ровенской области. В частности, в приграничных селах и на въездах/выездах из городов области.
Блокпосты также установлены между соседними с Ровенской областями – Житомирской, Хмельницкой, Волынской.
- Напомним, сегодня, 24 февраля, в Ровно в военкоматы очереди больше, чем в магазины. Оперативное командование "Запад" отмечает активность патриотических ровенчан.
-
Сегодня, 24 февраля, Россия начала войну против Украины.
-
Государственную границу Украины атаковали российские войска со стороны России и Белоруссии.
-
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей Украины.
-
Погибли более 40 украинских военных, еще несколько десятков ранены.
-
В Черниговской области, Мариуполе и Счастье ситуация стабилизировалась, населенные пункты под контролем украинских военных.
-
В западных регионах Украины также раздавались взрывы. В Луцке раздалось несколько взрывов. Детские сады и школы не работают. Взрывы раздавались в городе со стороны военного аэродрома, нанесенные ими происхождения устанавливают.
-
Военные призывают установить приложение Джура для достоверной информации. В приложении освещают новости из государственных и топовых военных сайтов.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное