Об этом сообщили в Ровенской ОГА, передает Эспрессо.Запад .



Ровенская областная государственная администрация сообщила о ситуации в области. В пределах области все спокойно. 218 км границы с Беларусью не нарушено.



Глава ОГА Виталий Коваль встретился с руководителями крупнейших бизнес-структур региона. Он призвал предпринимателей не останавливать работу, ведь у жителей области должны быть необходимые товары и услуги. Магазины, супермаркеты, аптеки работают в штатном режиме.



Кроме того, для безопасности жителей устанавливают блокпосты на дорогах Ровенской области. В частности, в приграничных селах и на въездах/выездах из городов области.



Блокпосты также установлены между соседними с Ровенской областями – Житомирской, Хмельницкой, Волынской.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в Ровно в военкоматы очереди больше, чем в магазины. Оперативное командование "Запад" отмечает активность патриотических ровенчан.

Сегодня, 24 февраля, Россия начала войну против Украины.

Государственную границу Украины атаковали российские войска со стороны России и Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей Украины.

Погибли более 40 украинских военных, еще несколько десятков ранены.

В Черниговской области, Мариуполе и Счастье ситуация стабилизировалась, населенные пункты под контролем украинских военных.

В западных регионах Украины также раздавались взрывы. В Луцке раздалось несколько взрывов. Детские сады и школы не работают. Взрывы раздавались в городе со стороны военного аэродрома, нанесенные ими происхождения устанавливают.

Военные призывают установить приложение Джура для достоверной информации. В приложении освещают новости из государственных и топовых военных сайтов.

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