Граница с Беларусью уже опасна, и обустраивать ее нужно как технически, так и профессиональными пограничниками, - Шелест
Руководитель программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест считает, что белорусско-украинская граница из-за миграционного кризиса требует более тщательного технического совершенствования
Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий" на Еспресо.TV.
"Наши границы с Молдовой и европейскими странами имеют определенные проблемы, хотя каждый год на обустройство границ выделялись немалые средства. Вообще, если говорить о западных границах нашей страны, которые более безопасны, то они все равно на сегодняшний день обустроены не очень хорошо. Вопрос здесь не только технический, но и процедурный, поскольку обустройство границы заключается не только в развертывании колючей проволоки. Мы говорим действительно о системе защиты и мониторинге наших границ", - пояснила Шелест.
Шелест также отметила, что главным усовершенствованием обустройства границ является технический аспект и человеческий. В частности, по ее словам, следует увеличивать количество современных камер наблюдения и количество профессионального персонала.
"Что касается белорусской границы, то там есть также проблемы. Это направление последние семь лет считалось безопасным, поскольку господин Лукашенко говорил о том, что российские войска никогда не будут атаковать Украину с территории Беларуси. Соответственно, украинская сторона мало уделяла внимания этому участку границы. Поэтому его устройство нужно начинать почти с начала", - добавила Шелест.
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