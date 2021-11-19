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Главная Общество Граница с Беларусью уже опасна, и обустраивать ее нужно как технически, так и профессиональными пограничниками, - Шелест
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Граница с Беларусью уже опасна, и обустраивать ее нужно как технически, так и профессиональными пограничниками, - Шелест

19 ноября, 2021 пятница
18:19
Общество

Руководитель программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест считает, что белорусско-украинская граница из-за миграционного кризиса требует более тщательного технического совершенствования

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий" на Еспресо.TV.

"Наши границы с Молдовой и европейскими странами имеют определенные проблемы, хотя каждый год на обустройство границ выделялись немалые средства. Вообще, если говорить о западных границах нашей страны, которые более безопасны, то они все равно на сегодняшний день обустроены не очень хорошо. Вопрос здесь не только технический, но и процедурный, поскольку обустройство границы заключается не только в развертывании колючей проволоки. Мы говорим действительно о системе защиты и мониторинге наших границ", - пояснила Шелест.

Шелест также отметила, что главным усовершенствованием обустройства границ является технический аспект и человеческий. В частности, по ее словам, следует увеличивать количество современных камер наблюдения и количество профессионального персонала.

"Что касается белорусской границы, то там есть также проблемы. Это направление последние семь лет считалось безопасным, поскольку господин Лукашенко говорил о том, что российские войска никогда не будут атаковать Украину с территории Беларуси. Соответственно, украинская сторона мало уделяла внимания этому участку границы. Поэтому его устройство нужно начинать почти с начала", - добавила Шелест.

 

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
  • Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
  • 14 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях может быть введено чрезвычайное положение
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал миграционный кризис на границе Польши с Беларусью российской спецоперацией.
  • Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сценарий, по которому нелегальные мигранты будут штурмовать украинскую границу с территории Беларуси, маловероятен.

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