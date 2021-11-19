Граница с Беларусью: Монастырский допустил использование оружия в случае агрессивных действий мигрантов

Об этом Монастырский сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"К охране госграницы мы будем применять тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия", - сказал Монастырский.



Министр отметил, что определено до 10 потенциально опасных участков общей протяженностью около 270 км.



"С целью надлежащего реагирования на миграционный кризис проведено заседание СНБО. Привлечена к дежурству авиация МВД - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 БПЛА. Проведены командно-штабные учения", - добавил Монастырский.



Также для правоохранителей организуют полевые учения по отработке на границе методов противодействия наплыву мигрантов.

Напомним, 14 ноября Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение.

19 ноября Монастырский сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на обустройство границы с Беларусью и РФ.