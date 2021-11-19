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Граница с Беларусью: Монастырский допустил использование оружия в случае агрессивных действий мигрантов

19 ноября, 2021 пятница
14:48
Общество Денис Монастирский

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что для охраны границы с Беларусью правоохранители в случае агрессивного поведения мигрантов будут применять спецсредства и оружие

Об этом Монастырский сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"К охране госграницы мы будем применять тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия", - сказал Монастырский.

Министр отметил, что определено до 10 потенциально опасных участков общей протяженностью около 270 км.

"С целью надлежащего реагирования на миграционный кризис проведено заседание СНБО. Привлечена к дежурству авиация МВД - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 БПЛА. Проведены командно-штабные учения", - добавил Монастырский.

Также для правоохранителей организуют полевые учения по отработке на границе методов противодействия наплыву мигрантов.

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мигранты
Денис Монастирский
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