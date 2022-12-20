Граница с Беларусью максимально усилена в оборонном плане, - спикер ГПСУ Демченко
Ситуация по линии границы с Беларусью и в приграничных странах остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы
Об этом в эфире Эспрессо заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Ситуация по линии границы с Беларусью и в приграничных странах остается контролируемой. Мы не фиксируем сейчас и также во время внезапной проверки готовности подразделений ВС Беларуси какого-либо перемещения или резкого увеличения военной техники или живой силы рядом с границей", - отметил он.
Демченко подчеркнул, что внимание ГПСУ приковано и вглубь Беларуси.
"Мы понимаем, что Беларусь активно долгое время поддерживает РФ в войне. Даже эта проверка, которая проходила по ту сторону границы, последние дни для нас ничего не меняет, потому что мы усиливаем нашу границу с Беларусью, как по линии границы, так и в пограничных. Для того чтобы максимально наши силы на границе имели возможность сдержать любого врага Беларусь или Россию. По состоянию на данный момент, граница максимально усилена в оборонном плане, чтобы реагировать на все возможные вызовы на этом направлении", - подытожил представитель ГПСУ.
- Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил , что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет.
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