Об этом сообщили в Офисе Президента.

Отмечается, что начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко проинформировал Президента об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений, а также о социально-экономической ситуации в области. Участники совещания заслушали доклад командующего ОУВ "Волынь" Владимира Миронюка об обстановке в зоне оперативной ответственности.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы на территории Волынской области.

Мэр Луцка Игорь Полищук проинформировал участников совещания по обеспечению жизнедеятельности города и об оборонных мерах в условиях военного положения.

Кроме того, была заслушана информация генерального директора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца о результатах деятельности предприятия за I полугодие 2023 года.

Также во время совещания речь шла о криминогенной и оперативной обстановке в Волынской области.

Президент поблагодарил всех в области, кто работает ради приближения победы Украины.

Также Владимир Зеленский опубликовал видео своего визита на Волынь.

"Луцк, Замок Любарта, продолжалось координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Волыни. Первое: граница, ситуация в приграничье Беларуси. Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местная власть. Третье: состояние укрытий. Четвертое: бюджетное обеспечение. Пятое: рабочие места", - подписал он.