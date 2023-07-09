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Граница с Беларусью, дела в Луцке, леса. Зеленский провел совещание на Волыни

9 июля, 2023 воскресенье
13:27
Война с Россией

В Луцке Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации в регионе. С участниками совещания обсудили защиту границы с Беларусью, социально-экономическую ситуацию в области и городе

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Отмечается, что начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко проинформировал Президента об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений, а также о социально-экономической ситуации в области. Участники совещания заслушали доклад командующего ОУВ "Волынь" Владимира Миронюка об обстановке в зоне оперативной ответственности.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко доложил о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка государственной границы на территории Волынской области.

Мэр Луцка Игорь Полищук проинформировал участников совещания по обеспечению жизнедеятельности города и об оборонных мерах в условиях военного положения.

Кроме того, была заслушана информация генерального директора ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца о результатах деятельности предприятия за I полугодие 2023 года.

Также во время совещания речь шла о криминогенной и оперативной обстановке в Волынской области.

Президент поблагодарил всех в области, кто работает ради приближения победы Украины.

Также Владимир Зеленский опубликовал видео своего визита на Волынь.

"Луцк, Замок Любарта, продолжалось координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Волыни. Первое: граница, ситуация в приграничье Беларуси. Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местная власть. Третье: состояние укрытий. Четвертое: бюджетное обеспечение. Пятое: рабочие места", - подписал он.

  • В воскресенье 9 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке. Известно, что президенты посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. Их визит заранее не анонсировали. Встреча проходит на фоне чествования памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.
Белорусь
Владимир Зеленский
Луцк
Волинь
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